صحة المنيا: المرور على 1048 منشأة طبية و12 محضر غلق لمنشآت مخالفة

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، نفذت عددا من الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا وذلك خلال شهر ابريل الماضي ، حيث تم المرور على 1048 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، وأسفرت الحملة عن ضبط 435 منشأة خاصة مخالفة وتحرير12 محضر غلق ادارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة .

أوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر ، أنه تم تحرير 3 محاضر لضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحريز المضبوطات، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 22منشأة طبية خاصة وتم إنذار423 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وعدد المنشآت التي قامت بتوفيق الأوضاع بلغت 198 منشأة بالإضافة إلى فحص 4 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها .

وأكد وكيل الوزارة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .