وكيل مجلس الشيوخ: موازنة الدولة عملية وقابلة للتطبيق رغم ضبابية المتغيرات العالمية

قدمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ التحية والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لما تبذله من قصارى جهدها - هي وجميع أعضاء الحكومة في مواجهة ظرف استثنائي، وفي ظل تحديات صعبة لا تواجهها مصر وحدها بل العالم اجمع.

كما قدمت الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس على ما قاموا به من جهد كبير أسهم في تيسير عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، بالإضافة إلى ما جاءوا به من توصيات على أعلى درجة من الأهمية في مختلف القطاعات، وخصوصا التوصيات المتعلقة بقطاعات الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والرعاية الصحية.

وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون خطة التنمية المستدامة 22/2023 أن السياق الذي تأتي فيه هذه الخطة هو سياق بالغ التعقيد، وقد حاولت بنودها بالفعل ان تتعاطى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل أزمات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنها رغم ذلك لم تتنازل عن استكمال ما بدأت مصر تنفيذه وفق رؤية ٢٠٣٠ من تحقيق أهداف تتعلق بإعادة بناء الانسان المصري ، فضلا عن استمرار برامج الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري عبر العديد من الآليات ، من بينها تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار

وقالت إن الخطة في مجملها تتميز بالمرونة والاستجابة للمتغيرات، وطرح البدائل الواقعية ، حيث تحمل في طياتها آليات التنفيذ ، ما يجعلها بامتياز خطة عملية قابلة للتطبيق رغم ضبابية العديد من المتغيرات التي قد تواجهها.

وأوضحت أنه رغم الصعوبات البالغة التي تواجه صانع القرار ، فانه وضع نصب عينيه البعد الاجتماعي كأولوية قصوى لا مجال للتهاون في تنفيذها، وذلك عبر استكمال المبادرات التنموية الكبرى التي من شأنها تغيير وجه الحياة في مصر وفي مقدمتها حياة كريمة، هذا بالطبع الى جانب العمل على مواجهة تحديات الزيادة السكانية العشوائية والتضخم والبطالة والفقر والامية وغيرها .

وقالت: "لا يسعني إلا التأكيد على نقطتين ، أولهما ، ان الخطة التي نحن بصددها جاءت بمثابة ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي أعلنتها مصر في عديد من المجالات كحقوق الانسان وتمكين المرأة والتغير المناخي و توطين الصناعة و جذب الاستثمارات وغير ذلك الكثير ، الأمر الذي يشير إلى ان ثمة رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل للتنمية المستدامة جرى التخطيط لها بدقة وعلى نحو علمي ، ونحن على طريق وضعها موضع التطبيق.

واختتمت كلمتها، قائلة: إنه تم إجراء حوار مجتمعي واسع حول الخطة ، و مرفق التوصيات والمقترحات التي تفضلت بها العديد من الأحزاب ، وهو أمر يعبر عن مقتضيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يبدو جلياً أنه بات منهاج عمل على كل الأصعدة.