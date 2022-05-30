ضبط 6 أطنان دقيق مدعم داخل منخل في الجيزة قبل بيعها بالسوق السوداء

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .



وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين .



وطالب بضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .



و تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط ٦ طن دقيق بلدي مدعم داخل منخل بقرية الودي أثناء تحويل جودة الدقيق الي (زيرو) بالمخالفة وبيعها بالسوق السوداء وقد تم غلق وتشميع المنخل و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع مصادرة اجوله الدقيق والماكينات المستخدمة وذلك بالاشتراك مع الإدارة التموينية بمركز الصف.