إبراهيم عبد الجواد عن محمد صلاح: عمل وهيعمل اللي مفيش حد عمله

هنأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، الفرعون المصري محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “بفضل الله عمل و بيعمل و هيعمل اللي مفيش حد عمله او وصله، لاعب العام في الدوري الانجليزي بتصويت الجمهور #الملهم #محمد_صلاح”.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

وكتب الحساب الرسمي لليفربول عبر “تويتر”: “الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة!.. تهانينا لـ محمد صلاح لحصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير".

وتعد هذه المرة هي الثانية، التي يتوج بها محمد صلاح بالجائزة، بعدما حصدها في موسمه الأول 2017-2018.

وكان محمد صلاح قد تقاسم مع سون نجم توتنهام بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا.

فيما حصد نجم ليفربول أيضًا جائزة أفضل صانع للأهداف بـ 13 تمريرة حاسمة.

كما توج الفرعون المصري بجائزة أفضل هدف في الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أحرزه في شباك مانشستر سيتي.

وساهم محمد صلاح في تتويج ليفربول بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، في المقابل خسر لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد.