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بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

استبعاد 11 لاعبا
استبعاد 11 لاعبا من تشكيل منتخب مصر

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023، ومباراة مصر وغينيا ومباراة مصر وإثيوبيا يومي 5 و 14 يونيو المقبل. 

تشكيل منتخب مصر

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال ، عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي ، التي أقيمت مساء أمس، على أنه سيجري الإعلان عن الأسماء المختارة خلال الساعات المقبلة.

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وللمزيد حول تشكيل منتخب مصر استعدادًا لـ مباراة مصر وغينيا و مباراة مصر وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 شاهد الفيديوجراف التالي:

منتخب مصر رمضان صبحي مصر وغينيا مصر واثيوبيا أمم إفريقيا 2023

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