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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء : نهدف لتدبير مدخلات الصناعة للنهوض بهذا القطاع الحيوي

صدى البلد

عقد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج،  لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة/منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومسئولي البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدكتور مصطفى مدبولى

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