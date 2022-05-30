معارك عنيفة تشهدها دونباس .. والجيش الأوكراني يعلن تقدمه في الجنوب

قال الجيش الأوكراني إنه أحرز تقدما خلال هجومه المضاد في الجنوب ومواصلة الجهود لوقف التقدم الروسي في منطقة دونباس.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بوجود جهود روسية إضافية لإضعاف الدفاعات الأوكرانية في لوجانسك ودونيتسك، قائلة إنه تم استخدام المدفعية والغارات الجوية والصواريخ في عدة أماكن، بما في ذلك ليسيتشانسك وسوليدار.

ويستمر الضغط الروسي على سيفيرودونتسك، المدينة التي تم الإبلاغ عن تدمير ثلثي ممتلكاتها، حيث قالت هيئة الأركان العامة إن “الأعمال العدائية مستمرة في المدينة وحولها”.

بينما يهاجم الروس الخطوط الأوكرانية في دونباس من الجنوب والشرق والشمال، هناك ادعاءات متضاربة حول تقدمهم.

وقالت هيئة الأركان العامة إن القتال مستمر حول قرية كوميشوفاخا الواقعة إلى الجنوب الغربي من سيفيرودونيتسك.

وأعلنت أوكرانيا تحقيق نجاح محدود في هجومها في الجنوب، الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن “العدو تكبد خسائر وانسحب من قرية ميكولايفكا بمنطقة خيرسون، ما أدى إلى حالة من الذعر بين جنود الوحدات الأخرى في القوات المسلحة الروسية”.

وإذا انسحبت القوات الروسية من ميكولايفكا، فسيكون ذلك بمثابة مكسب لعدة كيلومترات للوحدات الأوكرانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عن استمرار القصف عبر الحدود للمستوطنات في المناطق الشمالية من تشيرنيهيف وسومي، وكذلك قصف الأراضي الواقعة شمال مدينة خاركيف التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخرًا.