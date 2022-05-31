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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. حقوق حلوان: تبدأ امتحانات التخلفات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، مواعيد امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

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وقال مسئول شئون الطلاب بـ حقوق حلوان إن امتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ يوم ١ يونيو ٢٠٢٢ و تستمر حتي ٧ يونيو ٢٠٢٢ ، لجميع الفرق الدراسية، وأشارت إلى أن الكلية قد قامت بإعلان جداول الامتحانات للطلاب.

قامت إدارة حقوق حلوان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة ارتداء الكمامة.

,جدير بالذكر شاركت كلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال فى الحملة التى اقامتها مجلة حواء - الهيئة الوطنية للاعلام بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستعلامات تحت مسمى كونى اقتصادية والتى تستهدف توعية الافراد للتعامل مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة ومخاطبة فئة مهمة من المجتمع متمثلة فى الجامعة من اساتذة وطلاب واداريين.

وفى بداية الندوة والتى اقيمت فى مقر الكلية بالزمالك رحبت الدكتورة امانى فاخر عميد كلية التجارة بالضيوف واوضحت اهمية زيادة الوعى لدى الطلاب وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والفهم الصحيح لاهمية الاجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة فى ظل متغيرات وظروف عالمية تمر بها جميع دول العالم .

كما اشارت سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء الى اهمية تغيير العادات الاستهلاكية المبالغ بها ومجابهة جشع الكثير من المستفيدين والبحث عن البدائل المختلفة وهو دور محورى للمرأة المصرية والتى عهدناها مساندة للوطن فى جميع الظروف.

كما اوضحت الدكتورة هالة يسرى استاذ علم الاجتماع ومقرر مناوب للجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة اهمية مشاركة جميع افراد الاسرة فى وضع ميزانية الاسرة والبحث عن البدائل الاستهلاكية ووضع اولويات للاستهلاك للوصول الى المستهلك الرشيد.

كما اشارت الدكتورة شيماء اسماعيل استشارى الصحة النفسية الى اهمية عدم الانسياق الى الخداع التسويقي وضرورة تغيير العادات الشرائية ومنافذ الشراء واعادة التدوير .

ثم اعقب ذلك فتح باب الأسئلة والنقاش للطلاب الامر الذى لقى قبولا وحوارا شيقا ومفيدا لجميع الحاضرين ، حيث طالب الطلاب بعقد جلسات نقاشية اخرى ، وهو ما وعدت به الأستاذة الدكتورة امانى فاخر الطلاب لما لأهمية ذلك فى تنوير الفكر واكتساب المهارات وتوضيح الحقائق والمفاهيم الصحيحة من المتخصصين

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