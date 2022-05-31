تداول صور لنسخ من القرآن مكتوبة بالفرانكو.. وأزهري يرد عليها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، صورة لنسخة من القرآن بلغة الفرانكو آراب، الواردة على مجتمعنا ومنتشرة بين الشباب ، الأمر الذي يؤثر على اعتزاز الشباب بلغتهم العربية الأصيلة.

وعن هذه الصور، علق الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لبيان الحكم الشرعي لقراءة القرآن بلغة الفرانكو آراب أو طباعة نسخ قرآنية بالفرانكو.

وقال أبو اليزيد سلامة، لصدى البلد، إن كتابة القرآن بغير اللغة العربية ، فكرة غير صحيحة لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ، ولا يستطيع أحد مهما كان ترجمة ألفاظ القرآن الكريم.

وأضاف، أن الصورة الجائزة في هذا الأمر ، هو ترجمة معاني القرآن الكريم فهو الذي يجيزه الشرع لفهم معاني القرآن الكريم، والأمر يقتصر فقط على ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تجوز الترجمة الحرفية لألفاظ وآيات القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية ، لأهل اللغات الأخرى، وكذلك لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية.