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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أناشد جماهير الأهلي العظيمة مساندة الفريق.. والتموين: اجتماع قريب لضبط أزمة زيادة أسعار الأرز

صدى البلد

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: أناشد جماهير الأهلي العظيمة مساندة الفريق
ناشد الإعلامي أحمد موسى، جمهور النادي الأهلي العظيم مساندة الفريق لأن لدينا بطولات كثيرة ننافس عليها.

أحمد موسى: النادي الأهلي يدفع ثمن عدم وجود خطة واضحة من موسيماني
استنكر الإعلامي أحمد موسى، نتيجة مباراة النادي الأهلي و الوداد في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

وزيري: الكشف الأثري الجديد بسقارة يضم 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا ملونا
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة الذي يحتوي على 150 تمثال برونزي و250 تابوت ملون يمثل نجاحاً كبيره شهده  نحو 150 كاميرا من وسائل إعلام محلية وعالمية وهو يمثل  كشفاً في غاية الروعة مثل حالة من الابهار للعالم   وهو يأتي إستمراراً للاكتشافات  التي بدأت منذ إبريل 2018 حيث  شهدت مصر منذ ذلك التوقيت إكتشاف مقابر رائعة وتماثيل مذهبة  وتوابيت وخبيئة   حيوانات".

عضو بلجنة العفو الرئاسي: من يتم انتهاء فحصه وإجراءاته يخرج دون انتظار
قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، إن القائمة التي أعلنت اليوم  ضمن المعفو عنهم بلغت 6  أشخاص  تم الانتهاء من إجراءاتهم  واستكمالها وأن هناك  استكمال أخر لبقية   المفرج عنهم يوم الخميس القادم ".

التموين: إجتماع قريب لضبط أزمة زيادة أسعار الأرز
قال الدكتور إبراهيم عشماوي  مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا العام، لافتا إلي أن زيادة المساحات الزراعية في توشكى تساهم في زيادة الإنتاجية.

صلاح عبدالله: لاعبو الأهلي تحدوا الظروف وزعلت من اللي حصل مع الخطيب
قال الفنان صلاح عبدالله، إنّ جمهور الأهلي عريض وعظيم يحب ناديه وكرة القدم ويدعم فريقه بشكل مستمر وبكل قوة، ووجه رسالته إلى لاعبي الأهلي، قائلا إنهم تحدوا الظروف، أنتم أقوى من الظروف، كلنا غاضبون مما يحدث بسبب غياب تكافؤ الفرص.

طاهر أبوزيد: شكوى الأهلي قبل نهائي أفريقيا بأسبوع أمر مرفوض
قال الكابتن طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق، إن ما يحدث في ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب من الضغط الجماهيري أمر طبيعي، ولكن تصدير ما يحدث من بعض المشكلات للاعبين والمصريين هو تصرف غير سليم.

مصطفى وزيري: الكشف عن أكبر خبيئة في سقارة بأيدي مصرية خالصة
قال الدكتور مصطفي الوزيري، إن اليوم تم الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة "البوباسطيون" في سقارة بحضور أكثر من 150 قناة عالمية ومحلية بأيدي مصرية خالصة.

أحمد موسى: من الوارد حدوث أعمال شغب في نهائي دوري أبطال أفريقيا
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه من الوارد حدوث بعض أعمال الشغب اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

متحدث وزارة الصحة ينفي إنتهاء صلاحية لقاحات كورونا ..فيديو
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة،  إن امكانية تحور مرض جدري القرود صعب جدا، مؤكدا ان مرض جدري القرود لم يتحور منذ اكتشافه عام 1958 واحتمالية انتشار جدري القرود  كـ وباء عالمي منخفضة جدا جدا .

 

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