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رئيس التحرير
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توك شو

الصحة تطمئن المواطنين: جدري القرود ليس مرضا وبائيا.. فيديو

دكتور حسام عبدد
دكتور حسام عبدد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة

قال دكتور حسام عبدد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، إنه لا نقوم بأصدار أحكام، بناءا على التخوف من مرض “جدري القرود”، مؤكدا أنه نعمل دائما على  رفع درجة الاستعداد والترقب ونتوقع ما هو أسوأ.

 

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الحقائق العليمة تؤكد أن جدري القرود هو مرض بالاصل ينتقل من الحيوان، وانتقاله ممن الإنسان للانسان ليس بالامر السهل ويحتاج الاتصال المباشر مع الحالات المصابة.

 

وتابع  المتحدث بأسم وزارة الصحة، أنه ليس من المتوقع أن يكون مرض جدري القرود مرضا وبائيا مثل كورونا، إضافة إلى أن  امكانية تحوره ليست مرتفعة.

 

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن  الحالات المصابة اثببتت أن المرض لا يتحور، إضافة إلى ان معدلات العدوى وأن يتحول الى وباء منخفضة جدا.

وزارة الصحة حسام عبد الغفار كورونا الانسان الصحة

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