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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويحاور أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمية

الخشت يترأس اجتماع
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية الآداب، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور مجالس الكليات ، ومتابعة أعمالها عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة اهتمت على مدار السنوات الأخيرة بالعمل على تطوير قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية، موجها بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، والعمل على تحويل مجلة كلية الآداب ومجلات الأقسام العلمية إلى مجلات دولية.

 وأشار إلى نجاح الجامعة خلال السنوات الأخيرة في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، والارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، بهدف رفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًا، والارتقاء بسمعتها الدولية.

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كما وجه رئيس جامعة القاهرة ، بضرورة عقد مزيد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتوسع في البحث العلمي المشترك مع مراكز البحوث العالمية في القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وتدريب الطلاب على البحث العلمي والتفكير النقدي في كل القضايا المعاصرة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة في التصنيفات العالمية وتقدمت على جامعات عالمية مرموقة في مختلف المجالات ومن بينها مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب، والذي أصبح قاطرة لتحقيق تقدم كبير لها في هذه التصنيفات الدولية، من بينها دخول العلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة في التصنيفات الدولية، وتحقيقها تقدمًا كبيرًا بوجودها ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية، ومن بين 1% من الجامعات التي تم اختيارها وتصنيفها من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم، إضافة إلى احتفاظها بصدارة الجامعات المصرية.

وعلى جانب آخر، فازت جامعة القاهرة بالدرع العام للتميز والمركز الأول في مسابقة "إبداع 10" على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالدرع العام لمسابقة إبداع 4 مرات.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مسابقة إبداع 10 للجامعات والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم والأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية

الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (2)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (2)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (3)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (3)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (4)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (4)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (1)
الخشت يترأس اجتماع مجلس كلية الآداب ويجرى حوارا مع أساتذتها حول القضايا البحثية والتعليمي (1)
جامعة القاهرة الخشت اجتماع مجلس كلية الآداب تطوير قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية البحث العلمي والنشر الدولي اخبار التعليم Jobs Education

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