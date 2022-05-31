انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بحضور رئيس الوزراء

انطلق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

جاء ذلك بحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال والبترول والبيئة، والزراعة ومحافظ القاهرة.

وخلال انطلاق الموتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ونظمت وزارة الهجرة أمس، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك لمجموعة من خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وذلك قبل انطلاق المؤتمر رسميا اليوم.