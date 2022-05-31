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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

9 آلاف طفل يتنافسون على جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الـ2

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرابة الـ9 آلاف طفل وطفلة، تقدموا للدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية، وهو ضعف الرقم الذي تقدم للجائزة في دورتها الأولى، مما بؤكد عن مدى وعي الأطفال، والأسرة المصرية بأهمية الإبداع، ودعم أطفالهم وتنمية مواهبهم الإبداعية.

وتعمل لجان الفحص والمراجعة، على تقييم الأعمال المقدمة واختيار منهمك الفائزين في الدولة الجديدة، وتحددي موعد الإعلان عن الفائزين قريبًا، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المجلس الأعلى للثقافة المنظم للجائزة، رفع عدد الفائزين في الدورة الجديدة، فمن المقرر أن عدد الأطفال الذين يفوزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير ضعف عدد الدورة الماضية؛ حيث يفوز هذا العام 32 طفلا، بدلا من 17 طفلا، بعد قرار وزيرة الثقافة زيادة عدد الفائزين في هذه الدورة، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه لكل طفل.

جائزة المبدع الصغير انطلقت دورتها الأولى العام الماضي بالقرار الجمهوري رقم 204، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وفاز بها 17 طفلا، والتي تكون من عدد من المجالات في الآداب والفنون والابتكارات وقد فاز بها العام السابق 17 طفلا.

ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

جائزة الدولة للمبدع الصغير هى جائزة رائدة وفريدة من نوعها، خصصتها مصر للنشء للمرة الأولى تقديراً من الدولة لإبداعتهم، وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عاما، والفئة الثانية من 12 إلى 18 عاما وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب فى أفرع القصة والشعر والمسرح والثانى فى الفنون فى أفرع الرسم والعزف والغناء، أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار فى فرعى التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.

9 آلاف طفل وطفلة جائزة الدولة للمبدع الصغير حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للثقافة المنظم للجائزة وزيرة الثقافة زيادة عدد الفائزين في هذه الدورة

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