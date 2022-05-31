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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس اتحاد الصناعات: محتاجين 80% من الطلاب يلتحقوا بالتعليم الفني والباقي ثانوي

صدى البلد

قال محمد السويدي،  رئيس اتحاد الصناعات، إنه يجب تأهيل الخريجين  لسوق العمل، موضحا أنه في مصر لدينا ٨٠% من الطلاب بيروحوا ثانوية عامة و٢٠% تعليم فني، والمفروض يحصل العكس.


وأضاف السويدي ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع، أن القطاع الخاص عملنا تجربة،  لمدارس صناعية ناجحه، وجميع الدارسين نجحوا في الشهادات المعتمدة دوليا، ليصبح بعد ذلك مؤهلين لسوق العمل في الداخل والخارج:" بعد كده الخارج هم اللي هيطلبوه وهتكون معزز مكرم في بلدك أو برا بلدك" 

وشدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث يكون الإشراف الإدارى والرعاية الاقتصادية للقطاع الخاص والإشراف الفني للحكومة .

وانطلق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

جاء ذلك بحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال والبترول والبيئة، والزراعة ومحافظ القاهرة ورجال الاعمال محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ونظمت وزارة الهجرة أمس، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك لمجموعة من خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وذلك قبل انطلاق المؤتمر رسميا اليوم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال أبو العينين مصر تستطيع مصطفى مدبولي اتحاد الصناعات التجارة والصناعة الجلسة الإفتتاحية

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