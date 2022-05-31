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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأزرق.. لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصور مرتدية فستانا باللون الأزرق ، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

مسلسل أيام 

وكشفت الفنانة لقاء سويدان عن كواليس مشاركتها في مسلسل أيام ، وقالت: "ردود الفعل على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".

 

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