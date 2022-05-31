كنوز مصر الأهم بالمنطقة.. صحف العالم تحتفي بالكشف الأثري الجديد في سقارة

اهتمت الصحف العالمية صباح اليوم الثلاثاء بالكشف الأثري المصري الجديد بمنطقة آثار سقارة والذي يشمل أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة وتضم 150 تمثالا من البرونز مختلفة الأحجام ومجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها على مجموعة من ٢٥٠ تابوت خشبي ملونة من العصر المتأخر.

وعنونت "لاموند" الفرنسية "مصر تكشف عن كنوزها الأثرية الجديدة بمقبرة سقارة" موضحة أن الكشف الأثري في سقارة أحدث وأهم الاكتشافات في المنطقة والذي يشمل العديد من الكنوز.

وأضافت ان موقع سقارة يصنف على أنه أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، ويقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب الأهرامات بالجيزة ، ويشتهر بالهرم المدرج الشهير لفرعون زوسر الذي تم بناءه حوالي 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري إمحوتب، ويعتبر من أقدم المعالم على سطح الكرة الأرضية.

ونشرت وكالة "بلومبرج" أن مصر تعرض مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة حديثًا ً والتي تتضمن.

توابيت ملونة بداخلها مومياوات محفوظة جيدًا ، تعود إلى العصر المتأخر لمصر القديمة حوالي 500 قبل الميلاد ، معروضة في معرض مؤقت عند أقدام هرم مدرج للملك زوسر في سقارة ، علي بعد 24 كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب القاهرة.

وعقبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن الكشف الأثري الجديدة قائلة أن الاكتشافات الجديدة تعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

وتم إجراء اكتشافات قديمة في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى فهم جديد للسلالات التي حكمت مصر القديمة.

وتابعت أنه في فبراير من العام الماضي ، عثر علماء الآثار على 16 غرفة دفن بشرية في موقع معبد قديم في ضواحي مدينة الإسكندرية الشمالية.

في نفس الشهر ، تم اكتشاف مصنع جعة ضخم عمره 5000 عام - يُعتقد أنه الأقدم في العالم - في مدينة سوهاج الجنوبية.

وألمحت إلي ان علماء الآثار أعلنوا أنهم اكتشفوا "مدينة ذهبية مفقودة" عمرها 3000 عام في مدينة الأقصر الجنوبية ، وهو اكتشاف قالوا إنه قد يكون الأكبر منذ قبر الملك الصبي توت عنخ آمون وكانت مقبرة سقارة ، المكتشفة حديثاً جزءًا من مقابر العاصمة القديمة ممفيس وأصبحت أطلالها الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وسيتم نقل التوابيت إلى المتحف المصري الكبير الجديد ، المقرر افتتاحه بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة خارج القاهرة في نوفمبر القادم.

وقالت CNN الأمريكية أن البعثة المصرية اكتشفت250 تابوتًا خشبيًا آخر ملونًا به مومياوات محفوظة جيدًا وتماثيل خشبية وأقنعة خشبية بطلاء ذهبي اللون وعشرات من تماثيل القطط.

وتابعت أن البعثة عثرت أيضًا على مخبأ لاكتشافات عصر الدولة الحديثة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، بما في ذلك مرآة برونزية وأساور وقلائد وأقراط وخلاخيل.