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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير عام منطقة آثار سقارة: اكتشاف أول خبيئة برونزية بها 150 تمثالا

صدى البلد

قال الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة سقارة ، إن وزارة السياحة والاثار أعلنت عن كشف اثري بمنطقة آثار سقارة، داخل إحدى المقابر الفرعونية.

 

وأضاف الدكتور صبري فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الاولى أن الاكتشاف الأثري جاء بعد بحث استمر ٤ سنوات وتم اكتشاف خلالها مقابر عديدة تحتوي على مومياوات  . 
 

وأوضح أن اليوم تم الإعلان عن أول خبيئة برونزية تحتوي على أكثر من ١٥٠ تمثالا مختلفة الأحجام، وأهمها تمثال للوزير امحتوب .

 

وتابع أنه تم الإعلان اليوم عن اكتشاف  ٣٥ تابوتا ليصل عدد التوابيت المكتشف بالموقع الي ٢٥٠ تابوت .

 

وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة منطقة سقارة منطقة آثار سقارة قناة الأولى السياحة والاثار

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