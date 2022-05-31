مدير عام منطقة آثار سقارة: اكتشاف أول خبيئة برونزية بها 150 تمثالا

قال الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة سقارة ، إن وزارة السياحة والاثار أعلنت عن كشف اثري بمنطقة آثار سقارة، داخل إحدى المقابر الفرعونية.

وأضاف الدكتور صبري فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الاولى أن الاكتشاف الأثري جاء بعد بحث استمر ٤ سنوات وتم اكتشاف خلالها مقابر عديدة تحتوي على مومياوات .



وأوضح أن اليوم تم الإعلان عن أول خبيئة برونزية تحتوي على أكثر من ١٥٠ تمثالا مختلفة الأحجام، وأهمها تمثال للوزير امحتوب .

وتابع أنه تم الإعلان اليوم عن اكتشاف ٣٥ تابوتا ليصل عدد التوابيت المكتشف بالموقع الي ٢٥٠ تابوت .



