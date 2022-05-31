غدا.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية العام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) والتى تبدأ غدا الاربعاء ١ يونيو وتستمر حتى الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ لمدة ٢٤ يوما .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب، الدكتور شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

كما حث على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .

وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من ٩ : ١١ صباحا ومن ١٢ : ٢ ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات ، ويتم اختبار (٢٧١ ) طالب تمهيدي ماجستير، و ( ٣٩ ) طالب تمهيدي دكتوراه و ( ١٥٨ ) دبلومات.

وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من ١ حتى ١٤ يونيو لأقسام علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا، الإضافة إلى قسم اللغة الفرنسية، اما الجزء الثاني فيبدا من ١٤ حتى ٢٧ يونيو ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول عام يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

كما تم إعلان المحظورات التي تعرض الطالب للمساءلة القانونية مثل حظر دخول اللجان بالهاتف المحمول ، مع التنبيه على أنه لا يسمح بدخول اللجنة بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدء اللجنة .