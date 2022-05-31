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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دولارات من تجارة الآثار.. نصابون يبتكرون حيلة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين) تكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بوجود عملات أجنبية متحصلة من تجارة الآثار غير المشروعة ويريدون ترويجها على العملاء بسعر أقل بكثير من السعر الرسمى الموجود فى البنوك المصرية ويقومون بعرض الآثار والعملات الأجنبية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بهدف إيهام المجنى عليهم بصحة رواياتهم وطلبهم من المجنى عليهم دفع مبلغ مالى كتأمين ليتمكنوا من رؤية الآثار والعملات الأجنبية .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإستهداف المذكورين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" –  13 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - طبنجة صوت – عدد من الطلقات النارية – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ) وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى المؤثم ، وتحصلهما على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبإستهداف الأخير تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه تم ضبط (مبلغ مالى عملات أجنبية "مقلدة" - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – عدد 23 قطعة "يشتبه فى أثريتها" - مبلغ مالى "عملة وطنية" من متحصلات نشاطه الإجرامى - جهاز لاب توب وبفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه العديد من الصور والفيديوهات لقطع أثرية – أحد برامج تعديل الصور يحوى العديد من الصور لعملات أجنبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .

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