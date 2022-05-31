صراع طارق الشناوى ومحمد عشوب.. القصة الكاملة لأزمة إنجاب سمير صبرى

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان سمير صبرى عقب رحيله حول إنجابه ولدا وهو الأمر الذى كان حديث الوسط الفنى خلال الفترة القليلة الماضية حيث شكك البعض فى هذا الأمر وتحديدا الناقد طارق الشناوى الذى أكد على أن سمير صبرى لم ينجب بينما خرج محمد عشوب يفجر مفاجأة أخرى مؤكدا أن سمير صبرى لديه طفل من فنانة مشهورة.

ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة حول أزمة إنجاب سمير صبرى من عدمها.

طارق الشناوى

فجر الناقد السينمائى طارق الشناوى، مفاجأة فى تصريحات تليفزيونية أمس عن الفنان الراحل سمير صبرى، مؤكدا أن كل ما يتردد بشان ابن سمير صبري أمر غير حقيقى.

واستند طارق الشناوى فى حديث عن الوصية التى كتباها الفنان الراحل سمير صبرى، والتى أوصى فيها بأن ميراثه يذهب إلى أولاد شقيقته وهو الأمر الذى يؤكد عدم وجود ابن له، وحتى وإن كان هذا أمر حقيقى فكان سيذكره فى الوصية التى كتبها.

وأضاف طارق الشناوى: “سمير صبري ممكن يكون اتجوز، لكن حكاية الإنجاب دي ممكن تكون شطحة خيال عادي بتحدث أحيانًا، لو خلف كان لازم يقول في الميراث، لكنه لم يذكر هذا، ولو ابنه فعلًا موجود كان لازم هيقول حاجة عن والده”.

وأخيرا قال طارق الشناوى: “أتصور أن مسألة زوجته صحيحة، لكن ابنة مسألة فيها شك، والمخرج محمد تركي قال إن سمير أوصاه بأن يُغسله، وقال إنه معندوش أولاد، لو كان في أولاد كان قال، وكنا سمعنا ابنه بيتكلم عنه”.

محمد عشوب

وبعد الشكوك التي أثارها الناقد طارق الشناوي، مؤخرا، خرج الماكيير محمد عشوب، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلق فيه على هذا الأمر.

وكتب محمد عشوب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».

كما وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين ، أن الفنان سمير صبري لديه أبن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل ، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنتج السينمائي وخبير المكياج ، أن سمير صبري طلب من الفنانة التى أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته ، مضيفا"اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة".

وتابع أن "الوحيد الذي يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم".

طارق يعقب

ليعود طارق الشناوى ويعلق على حديث محمد عشوب قائلا : "أن ما يحدث على الساحة الإعلامية إزاء الفنان الراحل سمير صبري ، هي حالة من التشويش على غرار الأفلام القديمة.

وتابع الشناوي ، أن الفنان الراحل سمير صبري سواء كان لديه أولاد أو من عدمه ، ولكنه سيظل قيمة فنية وإعلامية كبيرة، مضيفاً أنه خلال لقاءات جمعته مع سمير صبري ، لم يذكر اي معلومة أنه يمتلك أبناء ، ومايتم تداوله حول هذه القصة وهمي وليس له أساس من الصحة.