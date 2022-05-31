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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الوداد

صدى البلد

فتح إبراهيم سعيد محمد الأهلي والمنتخب السابق النار علي لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

 

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”:محمد هاني +حسين الشحات+رامي ربيعة +طاهر محمد طاهر +محمود متولي+حسام حسن +أيمن اشرف +ميكسوني +محمود وحيد واي لاعب تاني ملوش دور" 


وأضاف "وعلي معلول لازم بديل ليه لأن مستواه في الفتره الأخيره باين عليه الاجهاد بسبب مشاركته دائما وديانج شكله عايز يحترف"


جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه  "طيب يا كابتن من رأيك مين من اللعيبة الحالية المفروض تخرج من النادي ومين من لاعيبة الدوري ممكن تيجي وتكون على قدر المسؤولية للعب للنادي الاهلي ومتكنش مهزوزة من الرهبة زي ما شوفنا في ماتش امبارح"

 

 

رمضان السيد : آداء الأهلي الفترة الأخيرة غير مقنع مع موسيماني

أعرب رمضان السيد نجم الاهلي السابق ان الخسارة واردة في كرة القدم لكن في النهاية هناك اسباب وراء الهزيمة وهي الآداء الغير مقنع .

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الاعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد؛ الأحداث التي حدثت قبل المباراة  كانت مؤثرة بشكل كبير على أجواء المباراة ولا يوجد عدل في افريقيا على عكس أوروبا ملاعب النهائيات تُعرف قبل بداية الموسم .

واكمل ان الخسارة ليها اسباب فنية ولابد ان يعود الأهلي الفترة القادمة بآداء أفضل حتى يعود لمنتجات التتويج .

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