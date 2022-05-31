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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم خط في دايرة يحصد جائزة لجنة تحكيم المهرجان القومي للسينما

فيلم خط فى الدايرة
فيلم خط فى الدايرة

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة الـ 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية؛ والتى جاءت تحت عنوان "السينما إبداع لا يتوقف"، وترأسها الناقد كمال رمزى، وينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم على مسرح الأوبرا الكبير، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء لجنتي تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك.

وحصل فيلم "خط في دايرة" للمخرج محسن عبد الغني على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير، وتدور أحداث الفيلم، حول شاب يحاول استقلال وسيلة مواصلات في طريق العودة، ولكن محاولاته تستمر في المدينة المزدحمة بالبشر والحكايات طوال اليوم ليجد نفسه في نهاية الليل وحيدا في أحد الشوارع الساكنة.

يشار إلى أن فيلم"خط في دايرة" مستوحى من "أحلام فترة النقاهة"، تأليف: نجيب محفوظ في إطار مشروع بلازا للاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب والمؤلف العالمي، نجيب محفوظ.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من بطولة: كريم قاسم ، منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفي، سيناريو وحوار وإخراج: محسن عبدالغني.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المهرجان القومي للسينما فيلم خط في دايرة Arts Entertainment

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