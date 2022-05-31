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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن وظائف جديدة بمصر للطيران.. شروط وتفاصيل

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالتعاقد.

وأكدت الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في "ضباط مبيعات وحركة وأخصائي علاقات عامة" من الجنسين، بشرط أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف حاصلين علي مؤهلات عليا وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة وإجادة مهارات الحاسب الالي واجتياز الاختبارات المحددة وقبول العمل بنظام النوبات.

وظائف مصر للطيران

وحددت الشركة عده شروط لقبول المتقدمين لشغل الوظائف تمثلت في:

  • أن لا يزيد السن عن 30 عاما من تاريخ نهاية الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.
  • ‏لا يحق للفرد التقدم لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.
  • أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى علي أن يكون العنوان مدونات ببطاقة تحقيق الشخصية.
  • ‏يشترط في حال تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.
  • ‏الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا - الإعفاء منها - أو لم يصبه الدور - أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.
  • ‏تقديم الطلبات عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو القادم علي أن تتضمن الطلبات صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة ميلاد مميكنة حديثة وأبن قف من الخدمة العسكرية والسيرة الذاتية « CV».
  • ‏لن تقبل طلبات غير مستوفية للشروط.
  • ‏اجتياز الدورات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.
وظائف مصر للطيران
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الإعلان عن وظائف جديدة بمصر للطيران.. شروط وتفاصيل

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