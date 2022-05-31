سافر للخارج مؤخرا.. النرويج تسجل أول إصابة بجدري القرود

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن معهد الصحة العامة بالنرويج بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد.

وقالت إن الشخص المصاب قد سافر مؤخرًا إلى الخارج، ومرتبطة حالته بالتفشي المستمر في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم الثلاثاء، أنها لا تعلم ما إذا كان هناك إمكانية باحتواء فيروس جدري القردة بشكل كامل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الصحة العالمية، اليوم، الثلاثاء، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان يمكن احتواء انتشار جدرى القرود بالكامل، مضيفة أن هدفها هو احتواء التفشي من خلال وقف انتقال العدوى من إنسان لآخر إلى أقصى حد ممكن.

وذكرت الصحة العالمية في بيان لها اليوم، أن أدوات إدارة الفيروس واحتواءه- بما في ذلك التشخيصات واللقاحات والعلاجات الموجودة - من غير المرجح أن تكون متاحة على الفور أو على نطاق واسع للبلدان.

وكانت منظمة الصحة العالمية رفعت التهديد العالمي لمرض جدري القرود إلى درجة "معتدل"، مع استمرار التحذيرات من أن يتحول هذا المرض إلى وباء يلقي بظلاله على العالم بعد كورونا.

وأعلنت المنظمة رفع درجة تهديد جدري القرود، في أحدث تقييم للمخاطر، بعد أن انتشر المرض في عشرات الدول، موضحة أن "انفجار الحالات التي لا صلة لها ببعضها البعض أو بإفريقيا (موطنه الأصلي)، يعني أن الرقم الحالي من المرجح أن يكون أقل من الواقع".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس جدري القرود لن يتحول إلى جائحة.

وقالت كبيرة خبراء جدري القرود في منظمة الصحة العالمية إنها لا تتوقع أن تتحول مئات الحالات المبلغ عنها حتى الآن إلى جائحة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول المرض. بما في ذلك كيفية انتشاره بالضبط وما إذا كان تعليق التحصين الجماعي ضد الجدري عقود في الماضي ربما يتم تسريع انتقاله بطريقة أو بأخرى.