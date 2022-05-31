وزير الطيران يكشف عن خطة تطوير المطارات المصرية الفترة المقبلة

كشف الكابتن محمد منار، وزير الطيران المدني، خطة تطوير المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.



وقال منار خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إن الوزارة تستهدف توسيع مطار شرم الشيخ لاستقبال ٩ ملايين راكب سنويا بدلا من ٧ ملايين راكب، إضافة إلى تحويل الاتوبيسات التي تعمل بالمطارات إلى أتوبيسات كهربائية.



وأضاف وزير الطيران، إنه يتم توسعة مطار برج العرب، لاستقبال ٥.٥ مليون راكب سنويا، وتحويله إلى مطار صديق للبيئة، كما سيتم توسعة مطار سفنكس بدلا من مساحة ٤٥٠٠ ألف متر إلى ٣٦ ألف متر، ليستقبل مليونا و٢٠٠ ألف راكب سنويا، وسيتم افتتاحه يوليو القادم ، لخدمة الزائرين للمتحف الكبير، إضافة تطوير بمطار الأقصر واستقبال عدد من الطائرات الحديثة إلى أسطول الطيران المصري.