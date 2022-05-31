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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بنظام البابل شيت.. أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

الأولى على بورسعيد
الأولى على بورسعيد للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022

حصلت صدى البلد على أسماء وصور، الأوائل للشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بورسعيد و المنتظر اعتمادها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال ساعة.

 

وقد جاء الحاصدون لمراكز العصر الأوائل في بورسعيد ضمن أول تجربة تشهدها مصر هذا العام طبقت بمحافظة بورسعيد وهو نظام البابل شيت بواقع 8 طالبات وطالبين.

 

واعتلت المركز الأول على محافظة بورسعيد الطالبة هنا محمد رجل مدرسة العصفوري الخاصة. 

بينما جاءت في الترتيب الثاني على مستوى بورسعيد الطالبة ماسة محمد إبراهيم مدرسة القناة الإعدادية بنات.

وجاءت في ترتيب الثالثة على بورسعيد من مدرسة الزهور الإعدادية بنات الكتابة شهد احمد أبوسليمة.

وحصد المركز الرابع على مستوى بورسعيد الطالب إبراهيم عبده السليم من مدرسة الغرفة التجارية بنين. 

واحنا المركز الخامس على مستوى بورسعيد الف مبروك محمد احمد خليل المحروقي القناة الإعدادية بنين.

وجاءت في المركز السادس   على محافظة بورسعيد في الشهادة الإعدادية الطالبة نادين محمد البياع 
مدرسة الفرنسيسكان.
 

أما المركز السابع  على محافظة بورسعيد في الشهادة الإعدادية 
الطالبة شهد هاني  مدرسة الفرنسيسكان
 

واحتلت المركز التاسع   على محافظة بورسعيد في الشهادة الإعدادية 
الطالبة  سما شريف عياد مدرسة الفرنسيسكان. 


وجاءت في المركز العاشرة  على محافظة بورسعيد فى الشهادة الإعدادية الطالبة جنة محمد سلامه 
مدرسة سانت ماري . 

لتنتظر بورسعيد اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يعتمد النتيجة ويظهر نسبة النجاح فى أول تطبيق لنظام امتحانات البابل شيت و المتوقع تطبيقه على باقي محافظات مصر العام الدراسي المقبل.
 

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