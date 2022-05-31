الأمم المتحدة: الحكومة المصرية استثمرت الكثير من الجهد لفهم الاحتياجات بالقطاع الزراعي

قالت ثريا التريكي مديرة قسم الإنتاج والأسواق والمؤسسات المستدامة في الصندوق، إن ملتقى التكنولوجيا الزراعية" ساهم فى توضيح ما تم تحقيقه في اهداف التنمية الريفية من خلال برنامج الحكومة المصرية وحياة كريمة.

وتابعت التريكي خلال ختام الملتقي الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالتعاون مع الحكومة المصرية بالاشتراك مع مجموعة مختارة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في القطاع الخاص تحت عنوان "ملتقى التكنولوجيا الزراعية"، إن الملتقي حظي بقعد نقاشات مع المنظمات الدولية المختلفة وايضا ممثلي الحكومة المصرية والمجتمع المدني، لافتة إلى أن الملتقي أكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس ليكون لدينا قدرة على الصمود.

وأكدت التريكي أن التكنولوجيا تلعب دورا هاما فى التحول الزراعي لافتة إلى أن مسؤولوا الحكومة تحدثوا حول الجهود المبذولة للتحويل الرقمي كما أن التنمية الزراعة أثبتت أن الحكومة المصرية استثمرت الكثير من الجهد لفهم الاحتياجات للخروج بمبادرة الهدهد وبطاقة الفلاح، مؤكدة أن تلك الجهود تعكس المقاربة الشاملة للتحول الرقمي للحكومة الرشيدة والتنمية الزراعية.

فيما قالت دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد IFAD"، التابع للأمم المتحدة، إن الملتقي والذي استمر على مدار يومين بمشاركة 400 مشارك هدفه تطوير نظام رقمي يجمع صغار المزارعين وجميع الأطراف المعنية كما أن الإيفاد تلتزم بادراج التكنولوجيا الرقمية للاندماج فى المشروعات التى يعمل الصندوق على رعايتها.



أما اليساندرا جاربيرو الاقتصادية الأقليمية بصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، قالت إن الصندوق يقوم بعمل التطبيقات للمزارعين والمستفيدين وتعلم الآلة من اجل دعم الشركاء بالحكومات.

وأكدت جاربيرو إن مشروع أثينا الذي أطلقه الصندوق من شأنه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وتابعت الاقتصادية الأقليمية بصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية " إيفاد"، إن الأهداف التى يسعي المشروع إلى تحقيقها تتضمن الاتساق فى محفظة إيفاد وتعزيز إدارة المعارف وتوقع الأداء والآثار لتحسين المشروعات المستقبلية.

وأضافت أن الايفاد تستهدف الأنظمة الغذائية الريفية والتى تسعي لإحداث ثورة فى نظم الثورة الغذائية.