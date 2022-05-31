عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم تصحيحها إلكترونيا دون أي تدخل بشري.

وقال وزير التربية والتعليم: “لهذا السبب تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 هذا العام بنظام البابل شيت مثل العام الماضي”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “لقد تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات العام الماضي بنجاح كبير وهى طريقة تعتمد على تسجيل إجابة أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ) عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الأسئلة”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب في المدارس الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يجد طلاب الثانوية العامة 2022 على ظهر أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2022 عددا من التعليمات الخاصة بضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مثل الأدوات المحظور اصطحابها في امتحانات الثانوية العامة 2022 مثل الموبايل وغيره من وسائل الغش الأخرى، مع اعلان عقوبات الغش وحيازة المحمول.

 

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن احتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالي.

txt

معايير نجاح الامتحانات الالكترونية في الثانوية العامة العام القادم.. خبراء : يجب التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية.. وأولياء الأمور: مش عايزين نتفاجئ

txt

تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب في المدارس الاسبوع القادم

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد ورقياً بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات. 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

امتحانات الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد: تغيبت 7 ساعات قبل قتلها.. صور

ميدو بعد انتقاده مستوى لاعبي الأهلي: ردود فعل الجمهور أثلجت صدري|فيدبو

الاتحاد المغربي: الخطيب رفض الجلوس في المقعد المخصص له

الاتحاد المغربي: تصريحات فوزي لقجع المنتشرة غير صحيحة

تدشين الجيل الرابع من جيلي إمجراند رسمياً في السوق السعودي

السجن والتعويض عن الخسائر لمعطل المواصلات وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ