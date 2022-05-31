وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم تصحيحها إلكترونيا دون أي تدخل بشري.

وقال وزير التربية والتعليم: “لهذا السبب تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 هذا العام بنظام البابل شيت مثل العام الماضي”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “لقد تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات العام الماضي بنجاح كبير وهى طريقة تعتمد على تسجيل إجابة أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ) عن طريق تظليل دائرة تناظر الاختيار الموجود على ورقة الأسئلة”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب في المدارس الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يجد طلاب الثانوية العامة 2022 على ظهر أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2022 عددا من التعليمات الخاصة بضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مثل الأدوات المحظور اصطحابها في امتحانات الثانوية العامة 2022 مثل الموبايل وغيره من وسائل الغش الأخرى، مع اعلان عقوبات الغش وحيازة المحمول.

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن احتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد ورقياً بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا