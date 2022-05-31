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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يقدم 6 إرشادات لطلاب الثانوية العامة للتعامل الصحيح مع البابل شيت

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نصائح عملية لطلاب الثانوية العامة تضمن التعامل الصحيح مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وتمثلت نصائح وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

  • تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك في القسم العلوي من البابل شيت بخط جيد وبقلم ازرق جاف
  • استخدم "قلم رصاص خفيف" لتظليل الدائرة المناظرة لإجابتك حتى تتأكد من صحتها ولا تضطر للمسح والشطب.
  • عند اتخاذ قرار نهائي بالإجابة الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل الدائرة الصحيحة "بقلم جاف ازرق" مع مسح أي دوائر أخرى تم تظليلها بالرصاص.
  • تأكد من عدم تظليل اكثر من دائرة لكل سؤال لان هذا يفقدك درجة السؤال.
  • اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة X على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى.
  • الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية الطالب والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به.

وقال وزير التربية والتعليم : الموضوع بسيط ومباشر والالتزام بهذه التعليمات يساعد على التصحيح الالكتروني الدقيق ، ويمكن للطالب طباعة النماذج المرفقة والتعود عليها قبل الامتحانات مع تمنيات الوزارة لكل الطلاب بالتوفيق والنجاح الباهر وتحقيق أحلامهم بإذن الله.

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن احتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات الثانوية العامة 2022 على أسئلة مقالية.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ، ستعقد ورقياً بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات. 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى. 

سر إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، عن سر إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث قال رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عبر قناة مدرستنا التعليمية : أن السنوات السابقة كان هناك نوع من الذاتية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، حيث كان تصحيح نفس السؤال يختلف من مصحح لآخر وهو الامر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للبحث عن طريقة موضوعية لـ تصحيح امتحانات الثانوية العامة بإعتبارها سنة مصيرية درجاتها تتحكم في مصير الحياة الجامعية للطالب.

واستكمل رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تصريحاته قائلا  : انه بعد البحث تبين ان اقصر الطرق لانهاء هذه الازمة هي الاعتماد على الاسئلة الموضوعية بدلا من المقالية.

وأضاف رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن هذا لا يعني ان الاسئلة المقالية سيئة ، فهي تقيس مهارات الطالب في ربط الافكار ببعضها و كذلك مهارات التحليل والاستدلال و التدليل على اجاباته ، ولكن  من ابرز عيوبها الذاتية في التصحيح وعدم الموضوعية تماما ، لان المصحح فيها يتأثر بخط الطالب وأسلوبه في الكتابة وليس في الاجابة نفسها وهو ما يؤثر سلبا على درجات الطالب.

وأوضح رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن الاسئلة الموضوعية “الاختيار من متعدد” اجاباتها واضحة لا يختلف عليها اثنان ، وبالتالي لا تحدث اي ارتباك في التصحيح ، كما ان الاسئلة الموضوعية تغطي المنهج كله لانها لا تحتاج لوقت كبير في الكتابة.

وأشار رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، إلى أن اسئلة الاختيار من متعدد اسهل للطالب في الاجابة ، لان من شروط صياغتها ان يكون جزء السؤال مصاغاً بطريقة بسيطة وسليمة ويقيس ناتجا معينا من نواتج التعلم ، اما البدائل الاختيارية المتاحة يراعى فيها أن يكون فيها بديل واحد فقط صحيحا تماما والبدائل الاخرى قريبة من الصحة للتأكد من مدى تركيز الطالب وفهمه.

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