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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيناس جوهر: أنا أول إذاعية لبست كاجوال وتعرضت للهجوم في البداية| فيديو

الاذاعية الكبيرة
الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر

قالت الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر أن برنامج ضيف الفطار الذي قدمته كان يتسم بالمصداقية لأن الأجواء وقتها كانت على طبيعتها .

تابعت خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":كنا على طبيعتنا أوي " ورداً على سؤال الحديدي على النقلة التي شهدتها في مسيرتها المهنية وانتقالها من مرحلة الجدية في عبارة " هنا القاهرة " إلى العبارة الأشهر " إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة قالت : قلعت الفورمال والكرافتة ولبست كاجوال وأنا كنت المذيعة الوحيدة الي لبست كاجوال في الإذاعة المصرية كنت بلبس سلوبيت وكاسكيتة وبقى صوتي وبرامجي شبهي "

 واصلت : " كنت محنطة في الأول وأول ما لبست كاجوال زعلوا مني وحسوا أني هدمت تاريخ الاذاعة المصرية في الأول لكن إتعودوا وبقت طريقة ومعممة " وكشفت أنها لم تكن ترغب ولم يكن لديها هدف واضح بالالتحاق بالإشاعة المصرية واصفة الأجواء التي دفعتها لخوض التجربة ب" الفضى والاعلان " قائلة : " كنت فاضية ولقيت إعلان ووالدي قلي جربي ونجحت ومشيت معايا "

 وأوضحت أن من من دربها وتتلمذت على يديه قامة كبيرة من نجوم الإذاعة بداية من بابا شارو ,اميمة عبد العزيز وعبد الحميد الحديدي قائلة : طاهر ابو زيد ووجدي الحكيم وسمير صبري وعظماء الراديو " وأشارت أن جيلها من الاذاعيات جيل محظوظ لأنهن عملن كإذاعيات مع رواد تطوير الإذاعة المصرية . 


 

الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر برنامج كلمة أخيرة إذاعة الشرق الأوسط توك شو

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