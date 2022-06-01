إيناس جوهر: أنا أول إذاعية لبست كاجوال وتعرضت للهجوم في البداية| فيديو

قالت الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر أن برنامج ضيف الفطار الذي قدمته كان يتسم بالمصداقية لأن الأجواء وقتها كانت على طبيعتها .

تابعت خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":كنا على طبيعتنا أوي " ورداً على سؤال الحديدي على النقلة التي شهدتها في مسيرتها المهنية وانتقالها من مرحلة الجدية في عبارة " هنا القاهرة " إلى العبارة الأشهر " إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة قالت : قلعت الفورمال والكرافتة ولبست كاجوال وأنا كنت المذيعة الوحيدة الي لبست كاجوال في الإذاعة المصرية كنت بلبس سلوبيت وكاسكيتة وبقى صوتي وبرامجي شبهي "

واصلت : " كنت محنطة في الأول وأول ما لبست كاجوال زعلوا مني وحسوا أني هدمت تاريخ الاذاعة المصرية في الأول لكن إتعودوا وبقت طريقة ومعممة " وكشفت أنها لم تكن ترغب ولم يكن لديها هدف واضح بالالتحاق بالإشاعة المصرية واصفة الأجواء التي دفعتها لخوض التجربة ب" الفضى والاعلان " قائلة : " كنت فاضية ولقيت إعلان ووالدي قلي جربي ونجحت ومشيت معايا "

وأوضحت أن من من دربها وتتلمذت على يديه قامة كبيرة من نجوم الإذاعة بداية من بابا شارو ,اميمة عبد العزيز وعبد الحميد الحديدي قائلة : طاهر ابو زيد ووجدي الحكيم وسمير صبري وعظماء الراديو " وأشارت أن جيلها من الاذاعيات جيل محظوظ لأنهن عملن كإذاعيات مع رواد تطوير الإذاعة المصرية .



