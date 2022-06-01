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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بور سعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية |صور

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

وحرص محافظ بورسعيد على تقديم التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم، ملتقطًا معهم الصور التذكارية، ووزع عليهم شهادات التقدير ودرع المحافظة.

وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة هنا محمد رجب حسن ابراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات، والثانية: ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والثالثة: شهد احمد محمد احمد ابو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية، والرابع: ابراهيم عبده ابراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين، والخامس: محمد احمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

لأول مرة بنظام البابل شيت.. أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد

كما حصلت على المركز السادس: نادين محمد حسن الدسوقي، مدرسة الراهبات الخاصة، والسابعة: شهد هاني احمد سليم، مدرسة الراهبات الخاصة، والثامنة: مريم أسامة فوزي نظير، مدرسة الراهبات الخاصة، والتاسعة: سما شريف السيد ابراهيم، مدرسة الراهبات الخاصة، والعاشرة: جنة محمد ابراهيم السيد، مدرسة سانت ماري الخاصة.

محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة جنوب البترول

وأجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بنظام "البابل شيت"، من خلال 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 12 ألف و827 طالب، منهم 6549 بنين و 6278 بنات، يمثلون جميع ‏مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.‏

كما قام محافظ بورسعيد بتكريم لجنة الكنترول والمشرفين على منظومة البابل شيت

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