فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا

أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن كل ما يثار في الساعات الماضية بشأن التصريحات المحرفة باسم فوزي لقجع غير صحيحة.

وقال مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فوزي لقجع قال نصا إن فوز الأندية المغربية بالالقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا".

وتابع: "فوزي لقجع لم يصرح بأي تصريحات رسمية ضد مصر أو الأندية المصرية".

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري ابطال إفريقيا لهذا العام، أمام الوداد بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.

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