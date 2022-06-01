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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق ورشة عمل بكلية الدراسات والبحوث البيئية جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية  2050.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


 

الاسبوع القادم … امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني (ترم ثالث) بتمريض القاهرة

 

‎أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض
‎ جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني (ترم ثالث).
‎وقالت الدكتورة عبير سعد ، أن كلة التمريض تبدأ  امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني ( ترم ثالث ) ، يوم الأربعاء 8 يونيو حضوريا بالكلية وليس أونلاين .

 


اليوم ..انطلاق ورشة عمل بكلية الدراسات والبحوث البيئية  "جودة الحياة  هدف الاستراتيجية القومية  2050  "


تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس  ورشه عمل بعنوان" جودة الحياة الاستراتيجية القومية 2050" وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

 


كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان يختتم معرض الخرجين غدآ

تختتم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أعمال معرض الخرجين بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك .

 

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية العام الجامعى ٢٠٢١ /  ٢٠٢٢ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات )  والتى تبدأ غدا الاربعاء ١ يونيو وتستمر حتى الاثنين ٢٧ يونيو  ٢٠٢٢ لمدة ٢٤ يوما .


نهاية  يونيو … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج  عن كيفية استخدام التكنولوجيا في التدريس

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

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