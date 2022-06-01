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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نهاية يونيو.. جامعة حلوان تطلق برنامجا عن كيفية استخدام التكنولوجيا في التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل


ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ٢٦ و ٢٧ يونيو.

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جدير بالذكر انه قد  نظم المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد ندوة علمية عن معاهدة بيجين والمردود الاقتصادي منها، وبعض التحديات التي قد تواجه صناعة السينما في مصر.

حاضر في الندوة الدكتور حسام الدين الصغير أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة حلوان، وتحدث عن معاهدة بيجين منذ المؤتمر الوزاري الذى عقد عام ٢٠٠٠ حتي ظهورها لحيز الوجود في ٢٠١٢.

وأكد علي أهمية مراجعة الانعكاسات المتوقعة علي الاقتصاد وعدم التسرع في الإنضمام من عدمه قبل التأكد من أن مزايا الإنضمام تفوق العيوب.

وأشار إلى أن هذه المعاهدة منحت فناني الأداء حقوق مالية ومعنوية معا ولأول مرة، وناقش التقاطعات الموجودة بينها وبين اتفاقية روما ومعاهدتا الإنترنت للوايبو.

الدورات التدريبية جامعة حلوان فيروس كورونا رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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