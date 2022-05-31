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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 بمشروع محو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على تنظيم العديد من الندوات خاصة بالمشروع القومي بمحو الأمية بكافة كليات الجامعة؛ للتوعية باهميته في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وأضاف: كما تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا . 

وتابع ممدوح مهدي، أن ذالك يتم بسبب أن قضية محو الأمية  لها أهمية كبيرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية وتطوير المجتمع.

وأضاف مهدي لـ صدى البلد أن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

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