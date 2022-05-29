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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية للاطمئنان على سير الامتحانات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قام  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير الإمتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية في أولى أيام امتحاناتهم، ورافق  خلال جولة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  الدكتور أسامة عز الدين عميد الكلية ، وخلال جولة كلية التربية الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

 

أكد  الدكتور ممدوح مهدي أن الجامعة تهتم بإقامة الامتحانات في أجواء هادئة مهيئة للطلاب دون أية معوقات وفي ظل إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مع تخصيص بوابات لدخول الطلاب للحرم الجامعي في سلاسة ويسر.

 

وأضاف   أن الجامعة حرصت  على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات، كما شددت الجامعة على عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد، كما تم توجيه المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية للحالات الطارئة ، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

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وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم ، وبمستوى الامتحانات، واهتمام جامعتهم البالغ.

والجدير بالذكر أن الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة منذ يوم ٢١ مايو ٢٠٢٢ ، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو يوم ٦ يوليو ٢٠٢٢.

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