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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان : امتحانات التخلفات لجميع الفرق تبدأ أول يونيو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، مواعيد امتحانات مواد التخلفات لجميع الفرق للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022 والطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

وقال مسئول شئون الطلاب بـ حقوق حلوان إن امتحانات طلاب التخلفات سوف تبدأ يوم ١ يونيو ٢٠٢٢ و تستمر حتي ٧ يونيو ٢٠٢٢ ، لجميع الفرق الدراسية، وأشارت إلى أن الكلية قد قامت بإعلان جداول الامتحانات للطلاب.

قامت إدارة حقوق حلوان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة ارتداء الكمامة.

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نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم تجربة ناجحة لإطفاء الحريق وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن إخلاء مثالى ٤ دقائق دون إصابات بمشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب.

 

ويأتي ذلك برعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة  الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم  الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري إطفاء الحرائق والعميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وتحكيم  الدكتور أحمد الجيوشي الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق والأستاذ الدكتور ناصر أيوب الأستاذ بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

 

وأشاد الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالتجربة ومدي نجاحها وتأثيرها المميز علي الطلاب والموظفين، ونوه إلى ضرورة تكرار مثل هذه التجارب من فتره لأخرى لتعليم الطلاب والموظفين كيفيه الاعتماد علي النفس وكيفيه إدارة الأزمة وقت الخطر حفاظا على أرواحهم.

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