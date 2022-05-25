جامعة حلوان: نعمل علي مواكبة احتياجات العصر

قالت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تعمل علي استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم هو أمر قادم ومحتم وينبغي استغلاله جيدا من أجل إكساب الطلاب مهارات أكثر وإعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل وبما يتناسب مع متطلبات وظائف المستقبل.

و نوهت الي ان جامعة حلوان تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية و تلبية احتياجات العصر و العمل علي اعداد اجيال بقدرات تواكب متطلبات سوق العمل ، لذا تحرص الجامعة علي تنظيم دورات تدريبية للعاملين بصفة مستمرة ، كما تنظم الجامعة لقائات علمية للتعرف علي اساليب التعليم الحديثة بكافة دول العالم .

وكانت كلية الصيدلة جامعة حلوان نظمت ويبنار دولي حول استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صياغة الدواء حيث ألقي مو مانيروزمان أستاذ مساعد الصيدلانيات بجامعة تكساس أوستن الأمريكية محاضرة عن استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال صناعة الدواء وعمل المستحضرات الدوائية. وإدارات الويبنار الدكتورة مها نصر استاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة .

وشارك بالحضور ما يقرب من سبعين باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل انجلترا، الهند، الصين، تركيا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، المانيا، الامارات، الكويت، الأردن، السعودية.