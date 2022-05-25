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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد … برنامج تدريبي عن القيادة الفعالة لـ تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و يتم متابعة موعد البرامج  و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل


ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة  دورة حول القيادة الفعالة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 29-30 مايو .
 

جدير بالذكر انه قد استقبلت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، السيدة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الوطنية بمصر، والتي تعد من الهيئات المتميزة والمعروف عنها التعاون النشط مع جامعة حلوان فى مجالات دولية مختلفة، وذلك بحضور وتنسيق من الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

و يأتي ذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات المانحة الامريكية،  وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

البحث العلمي رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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