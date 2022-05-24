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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس تساهم في تحسين الأداء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق جامعة حلوان بصفة دورة دورات و برامج تدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس حرصا منها  على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد حول هذه البرامج إنها تأتي  حرصا واهتماما من جامعة حلوان على تطوير المنظومة التعليمية و  منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

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و قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان  خطة الدورات التدريبية خلال شهر يونيو 2022 أون لاين كالآتي:⁦

▫️أمن البيانات والشبكات وذلك فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

⁦▫️⁩تصميم المناهج وتوصيف وتقرير المقررات في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ١٤ و ١٥ يونيو

⁦▫️⁩الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو

⁦▫️⁩استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ٢٦ و ٢٧ يونيو.

 

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