رئيس جامعة حلوان: البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس تساهم في تحسين الأداء

تطلق جامعة حلوان بصفة دورة دورات و برامج تدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد حول هذه البرامج إنها تأتي حرصا واهتماما من جامعة حلوان على تطوير المنظومة التعليمية و منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

و قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان خطة الدورات التدريبية خلال شهر يونيو 2022 أون لاين كالآتي:⁦

▫️أمن البيانات والشبكات وذلك فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

⁦▫️⁩تصميم المناهج وتوصيف وتقرير المقررات في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ١٤ و ١٥ يونيو

⁦▫️⁩الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو

⁦▫️⁩استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين ٢٦ و ٢٧ يونيو.