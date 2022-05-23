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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: هيئة فولبرايت الوطنية لها دور هام في الباحثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت رعاية الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الوطنية بمصر.

 

قالت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة إن لهيئة فولبرايت الوطنية بمصر دور هام في الداعم لكافة الباحثين والمهتمين بقطاع البحث العملي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاداريين، مؤكدة أن المنح المقدمة من الهيئة تستهدف اغلب قطاعات وفئات المجتمع الجامعى بما تتضمنه من منح للحصول على درجات الماجستير، والدكتوراه، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، وحضور فصول متخصصة . 

 

وأضافت أن للهيئة أيضا دور هام في دعم  المهارات القيادية والإدارية،  وتعزيز المهارات التدريسية للباحثين، إيمانا من الهيئة بدور مؤسسات التعليم الجامعى الداعم للمجتمع. 


وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على دعوة اثنين من الخبراء الأمريكان فى مجالات الفنون التطبيقية، والتجارة والتربية الموسيقية.

الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس الباحثين Jobs Education

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