خلال الإجازة الصيفية.. جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية باللغة الإنجليزية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

و أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

دورات في اللغة الانجليزية ( دورات تأهيل بطول امتحان اللغة الانجليزية الأكاديمي المؤهل الدراسات العليا ، دورات اللغة الانجليزية المتخصصة الترجمة فورية )

وأشار المركز إلى أن على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الآداب جامعة حلوان ندوة بعنوان " تحديات مواجهة التطرف والإرهاب فى المجتمع المصري: رؤية اجتماعية" فى إطار حرص كلية الآداب جامعة حلوان على تنمية وعي الشباب بضرورة نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدم الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح رئيس قسم الاجتماع ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لحياة كريمة (سابقا).

وقد تناولت الندوة المحاور التالية: تعريف وأنماط التطرف، العوامل الاجتماعية للتطرف، مختصر تاريخ الإرهاب في مصر، التطرف وحروب الجيل الخامس، نحو استراتيجية اجتماعية لمواجهة التطرف والإرهاب فى مصر. وفى نهاية الندوة كان هناك نقاش مفتوح مع الطلاب للرد على استفساراتهم حول الموضوع.