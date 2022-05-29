آداب حلوان تطلق دورات تدريبية باللغة الفرنسية خلال إجازة نهاية العام الدراسي

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات باللغة الفرنسية ( دورة تأهيل دخول امتحان غرفة التجارة والصناعة السياحة وتجارة بباريس ، دورات معادلة اللغة الفرنسية الطلاب كلية الحقوق.

جدير بالذكر أنه نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم تجربة ناجحة لإطفاء الحريق وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن إخلاء مثالى ٤ دقائق دون إصابات بمشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري إطفاء الحرائق والعميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وتحكيم الدكتور أحمد الجيوشي الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق والأستاذ الدكتور ناصر أيوب الأستاذ بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وأشاد الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالتجربة ومدي نجاحها وتأثيرها المميز علي الطلاب والموظفين، ونوه إلى ضرورة تكرار مثل هذه التجارب من فتره لأخرى لتعليم الطلاب والموظفين كيفيه الاعتماد علي النفس وكيفيه إدارة الأزمة وقت الخطر حفاظا على أرواحهم.