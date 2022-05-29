عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تطلق دورات تدريبية باللغة الفرنسية خلال إجازة نهاية العام الدراسي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات باللغة الفرنسية ( دورة تأهيل دخول امتحان غرفة التجارة والصناعة السياحة وتجارة بباريس ، دورات معادلة اللغة الفرنسية الطلاب كلية الحقوق.

txt

لجميع الفرق الدراسية.. خدمة اجتماعية حلوان تكشف موعد امتحانات التخلفات الشفاهية

txt

جامعة حلوان: نحرص على تحقيق التنمية من خلال المشروع القومي لمحو الأمية.. والطلاب: ساعدنا في تعلم العمل المجتمعي

txt

جامعة حلوان: نسير في خطىً محددة لتحقيق التميز بالبحث العلمي

txt

جامعة حلوان: نهدف لنشر المعرفة والاطلاع على كافة الأساليب الحديثة في التعليم

txt

حقوق حلوان : امتحانات التخلفات لجميع الفرق تبدأ أول يونيو

txt

صيدلة حلوان: نعمل علي تطوير المنظومة العلمية و البحثية … نسعى لإعداد خريجين مواكبين لسوق العمل .. و الدارسين: الكلية تساعدنا علي الاطلاع علي كافة الأساليب الحديثة

txt

خلال الإجازة الصيفية.. جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية باللغة الإنجليزية

txt

أخبار التعليم.. عبد الغفار: تعاون علمي وبحثي بين مصر والسعودية وإسبانيا ووزير التعليم يبحث ترتيبات تنظيم بطولة العالم المدرسية لكرة اليد 2023

txt

ويبنار دولي شهري بصيدلة حلوان للاطلاع على الأساليب الحديثة والتطورات التكنولوجية

txt

جامعة حلوان: نعمل علي مواكبة احتياجات العصر

جدير بالذكر أنه نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم تجربة ناجحة لإطفاء الحريق وإخلاء الكلية بالكامل فى زمن إخلاء مثالى ٤ دقائق دون إصابات بمشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب.

ويأتي ذلك برعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة  الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم  الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري إطفاء الحرائق والعميد الأسبق لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وتحكيم  الدكتور أحمد الجيوشي الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق والأستاذ الدكتور ناصر أيوب الأستاذ بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وأشاد الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالتجربة ومدي نجاحها وتأثيرها المميز علي الطلاب والموظفين، ونوه إلى ضرورة تكرار مثل هذه التجارب من فتره لأخرى لتعليم الطلاب والموظفين كيفيه الاعتماد علي النفس وكيفيه إدارة الأزمة وقت الخطر حفاظا على أرواحهم.

العمل المجتمعي التواصل الاجتماعي الدورات التدريبية جامعة حلوان كلية الاداب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى.. واشتباكات في بيت لحم|فيديو

مبالغ خرافية .. تعرف على الجوائز المالية لريال مدريد بعد حصد دوري أبطال أوروبا

سميرة أحمد: أعود لجمهوري بمسلسل جديد مع ابنتي| خاص

بعد تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال.. أنشيلوتي ملك أوروبا بـ 4 ألقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

القائمة الكاملة لجوائز النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ