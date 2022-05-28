صيدلة حلوان: نعمل علي تطوير المنظومة العلمية و البحثية … نسعى لإعداد خريجين مواكبين لسوق العمل .. و الدارسين: الكلية تساعدنا علي الاطلاع علي كافة الأساليب الحديثة

كلية الصيدلة جامعة حلوان :

ويبنار دولي شهري للاطلاع على الأساليب الحديثة والتطورات التكنولوجية

نعمل علي نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحثي

اطلقنا مجلة علمية للنهوض بالبحث العلمي

دارسين : الكلية تطلعنا على كل ما هو جديد بالتدريس والبحث العلمي



تعمل كلية الصيدلة جامعة حلوان علي تطوير المنظومة التعليمية بالكلية و تلبية احتياجات العصر والعمل علي اعداد أجيال بقدرات تواكب متطلبات سوق العمل ، لذا تحرص الجامعة عل تنظيم الجامعة لقاءات علمية للطلاب و الباحثين و و تنظيم مجلات علمية للتعرف علي أساليب التعليم الحديثة بكافة دول العالم .

وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تحرص علي عقد اللقاءات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات في مختلف المجال التخصصية وتبادل الخبرات والمعلومات حول موضوع أو مجال علمي محدد.

وأفاد مهدي أن اللقاءات و المجلات من أحد أهم و أفضل وسائل النشر العلمي لاهتمام الباحثين لتقديم نتائج أوراقهم البحثية .

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث إلى أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين وتنمية مهاراتهم، و تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث، وذلك عن طريق واللقاءات العلمية و المجلات العلمية .

وقد صرح الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان ان الكلية تنظم ويبنار دولي بشكل شهري للاطلاع علي أساليب التعليم الحديثة و التطورات التكنولوجية بالمجال الصيدلي ، لإعداد خريجين مواكبين لسوق العمل و متطلبات العصر الحديث .

ونوه الي انه قد أصدرت كلية الصيدلة بجامعة حلوان العدد الأول من مجلة “الكلية صدى صيدلة حلوان”، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، وهي مجلة يعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشار الي انها تستهدف فئات متعددة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية، كما تستهدف القراء من خارج الكلية حيث تقدم معلومات طبية وصيدلانية مبسطة تسهم في رفع الوعي الصحي لدي القراء من مختلف الفئات، كما تعد المجلة وسيلة للتعريف بأنشطة وانجازات الكلية المختلفة.

تتضمن المجلة مقالات حول مختلف العلوم الصيدلية، كما تحتوي إشارة إلي أنشطة الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأبحاث العلمية التي تصدر عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكذلك الأنشطة الطلابية التي نفذتها الكلية.

وتناول العدد الأول مقالات حول الكيمياء العضوية والكيمياء التحليلية وأهميتها في مجال الصيدلة، ومقالة عن نبات النييم وفوائده الطبية، ومقالة حول إعادة استخدام الأدوية المعروفة في علاج أمراض جديدة، ومقالة حول علم وظائف الأعضاء والاكتشافات الحديثة فيه. ومقالة حول التهاب القولون التقرحي ومسبباته وأخري عن فيروس الكورونا. كما تضمنت نصائح وارشادات لمرضي السكر.

و أشار احد الدارسين بالدراسات العليا بجامعة حلوان الى ان هذه اللقاءات العلمية و الطبية تساعدهم علي الاطلاع علي كل ما هو حديث في المجال المخصص لهم ما يفيد في تطوير منظومة التعليم و المنظومة الطبية و علاج المرضي .

و أوضح احد الصيادلة بجامعة حلوان ان هذه اللقاءات و إصدارات المجلات العلمية تفيد علي تبادل الخبرات بينهم و بين الأطباء بالجامعات الدولية و كما تعمل علي تدريبهم علي كافة الأساليب الحديثة المتعارف عليها بالعالم و توسيع فكرهم ما يسهم في تنمية المجتمع و تطوير المنظومة البحثية .

ومن المقرر أن كلية الصيدلة تنظم الويبنار الدولي بشكل شهري، ومن المنتظر عقد الويبنار القادم في شهر يونيو القادم ويتناول اللقاء القادم المستحضرات الطبيعية.