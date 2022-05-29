أخبار التعليم.. إلغاء الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022 بسبب ذاتية التصحيح.. وإغلاق كيان وهمي بمحافظة الجيزة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.





اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع في الوادي الجديد

اعتمد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع، بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية للاطمئنان على سير الامتحانات



قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير الإمتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية في أولى أيام امتحاناتهم، ورافق خلال جولة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور أسامة عز الدين عميد الكلية ، وخلال جولة كلية التربية الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية .

التعليم العالي :إغلاق كيان وهمي بمحافظة الجيزة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

. ذاتية التصحيح السبب.. ننشر سر إلغاء الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022





كشف الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، عن سر إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة 2022 .

التعليم العالي: معدلات تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنصورة الأهلية بلغت 68.4%

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالنسبة للإنشاءات والتجهيزات، ومُعدلات الأداء بجامعة المنصورة الأهلية.



رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الإنترنت، تحت مسمى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

تعرضوا لمشاكل تقنية.. إعفاء هؤلاء الطلاب من امتحانات الفرصة البديلة للأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022