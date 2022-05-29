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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. ومهدي: نحرص على التواصل مع الطلاب وتوفير الراحة لهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : نعمل على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية

الطلاب : الجامعة تستمع لمقترحاتنا قبل إعلان جداول الامتحانات
خبير تعليم  يكشف الطرق الصحيحة للمذاكرة خلال فترة الامتحانات

 

يستعد حاليا طلاب جامعة حلوان لخوض امتحانات الفصل الدراسي  الثاني للعام٢٠٢٢ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


ونوه عمداء كليات جامعة حلوان إلى أنه تم إعداد جداول الامتحانات واعلانها  للطلاب ليستعد الطلاب للامتحانات ، وقد بدأت في بعض كليات الجامعة منذ يوم ٢١ مايو ٢٠٢٢ ، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو يوم ٦ يوليو ٢٠٢٢.

و من جانبه .. شدد الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، على تعقيم وتطهير وتهوية قاعات الامتحانات خلال ماراثون امتحانات الترم الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

كما أكد مهدي، تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأضاف مهدي أن الجامعة حرصت  على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات، كما شددت الجامعة على عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد، كما تم توجيه المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية للحالات الطارئة ، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

وأكد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه مع اقتراب الامتحانات تبدأ حالة القلق والخوف تنتاب الطلبة تدريجيا، وتزداد مع قرب موعد الامتحانات، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم الاستيعابية ومذاكرتهم بشكل سلبي، لذا يجب على الطلاب الالتزام بالهدوء والتركيز قبل دخول مرحلة الامتحانات.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن السبب الرئيسي وراء التوتر والقلق أن العديد من الطلاب يعتادون تأجيل المذاكرة للشهور أو اللحظات الأخيرة قبل الامتحان، مؤكدا أن هذه الطريقة لا تحقق النتيجة المطلوبة خصوصاً في النظام الجديد للثانوية العامة الذي يعتمد على الفهم.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الإرهاق الذهني في هذه الفترة يؤدي إلى نتائج عكسية، لذا يجب توفير وقت قصير لممارسة نشاطا بدنيا خفيفا كالمشي، أو الاستمتاع بمشاهدة أو سماع شيء تحبه.


و قال أحد الطلاب بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة انهم سعداء بتواصل الجامعة الدائم معهم خلال فترة الامتحانات و مراعاة آرائهم خلال وضع الجداول لتتناسب معهم .

وقال طالب آخر بكلية الحقوق ان الكلية استمعت للطلاب قبل اعلان الجداول و تم وضعها بما يتناسب مع الطالب لتوفر له الراحة التامة .

ويوضح صدى البلد لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة و يحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحال شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

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- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.


- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

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