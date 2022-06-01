جامد أنا من يومي لـ محمد رمضان تريند رقم 3 على اليوتيوب

حقق ڤيديو كليب جامد أنا من يومي، للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا جداً حيث تصدر التريند رقم ٣ على “اليوتيوب”.

كما اقترب من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحه على القناه الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: “دخولنا مرعب خلي الكل يركن .. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم .. ماليش اخر من الآخر انا متحكم .. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم”.

ياه .. جامد انا كده من يومي .. نسخة واحدة وهما قلدوني .. بالاسطورة انا لقبوني .. صعبة عليكوا انكوا توصلولي .. عاوز اخصام جديدة القدام بقوا معجبين".

يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان، موعد حفلته القادمة بتركيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “أقوى حفلة في اسطنبول #تركيارابع ايام عيد الأضحى ان شاء الله”.