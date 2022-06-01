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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم

الخطوط الجوية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، تسيرها من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات، في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي تضمنت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

وتصل أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم IYE 600/1 من طراز A330/A320 قادمة من مطار صنعاء، إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة صباحا، على متنها ركاب، يتم استقبالهم من خلال مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة لإجراءات الركاب القادمين على متن الرحلة.

ومن المقرر أن تقلع رحلة الخطوط الجوية اليمنية، عائدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم، الأربعاء بعد وصول الركاب على متن الرحلة، ومخطط أن تسير الخطوط اليمنية معدل رحلة أسبوعيا للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت قبل عدة أيام الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن اليمن.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر "فيس بوك"، إن "وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن".

وأضافت بيان الخارجية، أن "شكري أعرب عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني".
 

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