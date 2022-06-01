نيوزيلندا تسجل 8 آلاف و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 8 آلاف و316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و170 ألفا و815 حالة.

وذكر راديو "نيوزيلندا" اليوم الأربعاء أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1140 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 48 ألفا و739 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و120 ألفا و936 شخصا.